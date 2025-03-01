on.cc東網直播：冠忠巴士六十週年足總盃8強會師

馬查度 傑志翼鋒

「冠忠巴士六十週年足總盃」今日爆發兩場8強大戰，頭場旺角大球場「藍綠對決」，剛在聯賽戲劇性遭九龍城反勝的傑志硬撼大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場則移師青衣運動場，由理文火併標準流浪，「黃黑軍團」在首席射手艾華頓停賽下，能否交出好表現令人關注。（on.cc東網周六晚上6時30分按次收費直播）

傑志鬥大埔難分難解 傑志周中聯賽領先兩球下，竟遭九龍城反勝3比2，4連勝走勢告終。中場顏卓彬直言難以想像：「老實講下半場我哋都唔知發生咩事，始終2月都多比賽，可能領先兩球有啲鬆懈，加上九龍城追番1球後個勢好強。我諗唔可以怪個別球員，大家都要檢討。」

顏卓彬：收拾心情作調整 僅僅休息兩日，「藍鳥」又要於「足總盃」火併大埔，「彬仔」表示當務之急是收拾心情重整旗鼓：「始終得好短時間調整，首先要盡快忘記上場比賽，同埋改善失誤。不過我哋球員經驗豐富，有信心可以搵番早幾場嘅狀態。」上場撞傷頭部而退下火線的韋頓，證實為腦震盪，是役無緣披甲。

繼「高級組銀牌」後，大埔再於「足總盃」8強遇上傑志，主教練李志堅笑言籤運一般：「今年比賽全部籤都抽得唔好，當然唔想一開始就強強互撼，嚟緊如果晉級又有機會對東方，場場都硬嘢。」

李志堅期待奇雲巴迪再進步 大埔早前在銀牌遭「藍鳥」淘汰，惟「堅Sir」表示相比起「復仇」，更希望球員踢出賽前部署。雙方今季4度交鋒各勝兩場，「堅Sir」預期今場亦會難分難解：「一場過分勝負，大家必定冇保留，我哋要留意費蘭度，但其他球員都好危險。」提到上場「開齋」的奇雲巴迪，「堅Sir」期待這名新援繼續進步：「佢暫時做到嘅嘢有目共睹，反而我希望佢快啲融入，始終作為隊內唯一哥倫比亞球員，溝通同踢法上都要適應。」陣容方面，馬卡雷拿及韋法頓勢因傷缺陣。

陳肇鈞 大埔中場