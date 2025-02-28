再臨粉嶺球場安沙：制訂策略爭勝

「LIV Golf 香港站」將於下月7至9日假香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，大會宣布上屆冠軍墨西哥高球好手安沙將崔護重來力爭衞冕。回想起去年要打至附加洞才險勝，安沙坦言非常難忘及回味，認為在粉嶺球場比賽就有如下棋，「需要制定策略」致勝。

2025年的「LIV Golf 香港站」屬賽季的第3站賽事中，球迷除可以目睹個人賽衛冕冠軍安沙之外，同時可看到迪尚保領軍的Crushers GC爭取團隊賽衞冕，更可欣賞到一眾大滿貫冠軍同場競技。

安沙除大讚粉嶺球場歷史悠久，更坦言喜歡球場設計的挑戰性︰「你打的球落點必須非常準確。這不是要把球打得遠，而是像下棋一樣——你真的需要一早制訂策略，知道何時進攻或退守。我喜歡這種需要思考的高爾夫風格，所以香港對我來說是一個非常特別的地方。」去年，安沙在粉嶺球場與Ripper GC 的史密夫和Crushers GC的基斯鬥至加洞賽，最後戲劇性地贏得其首個LIV Golf個人賽冠軍。