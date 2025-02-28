男拔全勝入精英賽4強

衞冕之師拔萃男書院，續有上屆最有價值球員（ＭＶＰ）張智維及最佳發球員古靖堅領軍，是日8強面對崛起軍團賽馬會體藝中學。體藝男排不畏強敵，開局一度領先，惟不過男拔眾將後段，首局以25比20先拔頭籌。次局男拔愈戰愈順，再贏25比21晉級。男拔殺入4強將對同樣未嘗一個敗局的順德聯誼總會鄭裕彤中學。另邊廂，上屆季軍長沙灣天主教英文中學捲土重來，8強以直落兩局（25比9、25比8）輕取漢華中學，晉級準決賽與聖芳濟各書院合演強強對決。