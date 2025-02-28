男拔全勝入精英賽4強
全港學界精英排球比賽昨日假東昌街體育館上演男、女子組8強對決，力爭衞冕的拔萃男書院和順德聯誼總會鄭裕彤中學未逢敵手，同以直落兩局擊敗對手晉級，後者將於準決賽提前對壘上屆亞軍協恩中學成為焦點。4強大戰將於下周一（3日）續於東昌街體育館上演。
衞冕之師拔萃男書院，續有上屆最有價值球員（ＭＶＰ）張智維及最佳發球員古靖堅領軍，是日8強面對崛起軍團賽馬會體藝中學。體藝男排不畏強敵，開局一度領先，惟不過男拔眾將後段，首局以25比20先拔頭籌。次局男拔愈戰愈順，再贏25比21晉級。男拔殺入4強將對同樣未嘗一個敗局的順德聯誼總會鄭裕彤中學。另邊廂，上屆季軍長沙灣天主教英文中學捲土重來，8強以直落兩局（25比9、25比8）輕取漢華中學，晉級準決賽與聖芳濟各書院合演強強對決。
鄭裕彤女排強勢過關
女子組方面，上屆冠軍順德聯誼總會鄭裕彤中學持續強勢，面對樂善堂楊葛小琳中學連贏兩局勝出，與以局數2比1反勝英華女學校的瑪利諾修院學校齊齊躋身4強。圖、文：李章杰
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