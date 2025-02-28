勇挫偉邦荃灣提早鎖定冠軍

昨晚女子甲組籃球聯賽上演兩場季後賽激戰，頭場由荃灣對陣偉邦，前者憑隊長關海珮狂轟全場最高的26分，加上馬丹鳳貢獻12分、18籃板及8次助攻的「準大三元」，最終以70比56贏得關鍵戰役，季後賽收穫2連勝，因積分較高提前鎖定今季冠軍席位。

關海沛狂轟26分 甫開賽偉邦搶攻，初段領先10比2，荃灣隨即叫暫停調整，回場後由馬丹鳳射入弧頂三分為球隊「止血」，惟偉邦蔣思琪讀秒階段轟「Answer 3」，助球隊首節領先20比17。次節荃灣推快行軍節奏見成效，成功收復失地反超前39比34完上半場。吳欣潼半場獨轟17分，關海珮和馬丹鳳貢獻12分和11分，後者籃板亦上雙。

轉邊後，雙方陷入拉鋸戰，偉邦射手蔣思琪轟入第3記三分，將比數拉近至39比43，惟荃灣趁偉邦內線黃靖浠和劉芳盈4犯纏身，強攻顏色地帶搶分，領先52比45完成第3節。

決勝節，偉邦眾將奮力收窄差距，其中莊嘉敏突破後轉身上籃打入「And 1」。不過，荃灣仍未予對手追分機會，隊長關海珮率隊穩住節奏，加上偉邦多名主力個犯纏身，比數逐漸被拉開。最終荃灣以70比56擊敗偉邦，即使3月4日仍有最後一輪比賽，但因季後賽積分力壓其餘3隊，荃灣已經篤定捧盃。圖、文：李章杰