霍啟山 ：成事要睇往績

在昨日港隊活動中，足總主席霍啟山及總幹事透露有多支歐洲球隊申請來港友賽，其中「霍生」表示審核申請時會考慮主辦單位過往舉辦活動的往績，確保球迷有良好體驗。

早前有傳曼聯及利物浦等勁旅，有望在今夏訪港，「霍生」認實已收到多支歐洲球隊申請，強調足總會根據主辦單位舉辦活動的紀錄作決定：「近年啲外隊賽，都有唔開心嘅事發生，所以足總會考慮主辦單位舉辦比賽嘅能力，同以往喺香港搞活動嘅紀錄，確保球迷有好嘅體驗，但我哋依家唔會針對某個Case（個案）講。」足總董事會成員徐英偉則補充道：「如果申請單位，以前有啲地方做得唔好，令球迷失望，我哋一定要睇番。」