陳肇鈞︰強化球迷生態圈

港隊贊助獲續約10年 港隊球衣贊助再「戰」10年！昨日足總舉行記招，宣布延續與「一剔牌」的長期合作關係10年至2035年。活動中足總主席霍啟山透露，已與該品牌達成協議，港隊戰衣銷售途徑會有新安排，除可透過網購平台「入手」，更會開設3個固定銷售點，讓一眾fans毋須在比賽日「兩頭撲」。

是日出席記招的包括足總主席霍啟山、贊助商代表胡冰、6名港隊成員葉鴻輝、陳肇鈞（Philip）、蘇鎧霖、冼仲意、封天詠及張堯軒。

足總與「一剔牌」的合作始於2011年，為香港足球代表隊提供球衣贊助、相關裝備及市場推廣等服務。總幹事張炎有於會上透露：「足總好重視球迷嘅支持同感受，所以新一張合約裏面係唔同以往，唔淨只係賣主場波衫，我哋有好多唔同產品，有客隊波衫同港隊外套等等，以往冇一個固定嘅銷售點，將來我哋一定會有3個固定銷售點，喺網上亦都會有得賣，下半年籌備好網店就會開始。」

增設港隊產品固定銷售點 張炎有還透露︰「足總下一步嘅計劃係想將體育產業化，球迷係好重要嘅部分，好似最近搞港隊茶敍，我哋一路有好多推廣計劃同大家分享，第二個核心目標就希望加強支持港隊，通過呢個合作會有更多資源，去支持港隊嘅可以喺海外度訓練同踢啲高水平嘅比賽，令到港隊成績都可以提升，成個足球生態文化會愈來愈好。」

港隊代表陳肇鈞（Philip）期待這次續約，可助港隊營造更緊密的球迷生態圈，將香港足球的歸屬感推向新高峰：「足總同品牌都會進一步擺多啲產品出嚟畀大家，等多嘅球迷着住港隊嘅產品，感受到自己係港隊嘅一分子，對我嚟講呢點係最重要嘅。足總好進取咁將香港足球包裝到第二個層次，而我哋球員亦會喺球場上，攞出最好嘅表現出嚟畀大家睇。」

新一代可續用高質素裝備 今季加盟九龍城的U17代表隊成員封天詠，亦同意品牌資源的提升，對於青少年代表隊有不少幫助：「足總同品牌都合作咗好耐，一路提供一啲高質素服裝畀香港隊用。隨住續約10年，代表新一代球員都可以繼續用到高質素裝備，令到佢哋喺訓練入面達到更高標準，更好咁發揮潛力。」圖 / 文：鄧文滔、文嘉靖