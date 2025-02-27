卓林普威爾森齊倒灶

爭取衞冕的世界「一哥」卓林普，周二在玉山舉行的世界公開賽大熱倒灶，同日世界冠軍奇倫威爾森亦不敵中國的周躍龍，提早出局；二人即將轉戰香港，出戰下周在啟德體藝館上演的世界格蘭披治大獎賽。

奧干拿：感覺就如飛上月球 先後在2019年及2024年贏得冠軍的卓林普，今仗面對來自萊斯特的奧干拿表現「失靈」，開局即被對手「起迫」，落後0比2。雖然卓林普一度追成2比2，但小休之後奧干拿愈打愈順，一口氣連贏3局，以總局數5比2爆冷將卓林普淘汰，躋身16強。奧干拿賽後直言︰「這場能夠擊敗卓林普獲勝，感覺就如飛上月球。今天我很幸運，這一天是屬於我。」這位世界排名39位的球手，下仗將面對賀治。

另邊廂，奇倫威爾森面對中國的周躍龍同樣出現爆冷戰果。開局周躍龍已相當進取，一口氣連贏4局，更在首局及第4局轟出「破百」的120度及109度，但小休之後奇倫威爾森終於「撻着」，一口氣連追4局，可惜決勝局周躍龍打出一杆71，以總局數5比4淘汰奇倫威爾森，而這亦是繼沙比、麥克艾倫後，再有一位「世界冠軍級」球手在是次賽事提早畢業。