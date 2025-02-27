吳安儀重返WST挑戰群「雄」

3屆女子世界冠軍的香港「四眼Cue后」吳安儀，2025至26年球季將可重返世界桌球職業巡迴賽（WST），再次挑戰男子球手。

世界女子桌球總會（WWS）周三（26日）宣布34歲吳安儀將可獲得未來兩季參加WST的資格。最近比利時公開賽躋身準決賽的吳安儀接受官網訪問時表示興奮︰「這對我說是非常漫長的兩年。我真的很享受第一次參加世界職業巡迴賽，但2021至22年發生了太多事情，我真的不知道會發生甚麼，然後由於疫情，我錯過了一些比賽，當時我取得了幾場勝利時，賽季就快結束了。」這是吳安儀自2021至2023年後，再次獲得WST的參賽資格。

「機會留給有準備的人」 吳安儀對新一季相當期待︰「他們說機會是留給有準備的人，我已經等了很足夠，我很高興在WWS巡迴賽的穩定表現，令我再有機會參加2025/26及2026/27的賽季，我已迫不及待想比賽了。」值得一提，下周在香港啟德體藝館上演的世界格蘭披治大獎賽，吳安儀將與泰國的世界「一姐」勒查露進行一場表演賽，歡迎球迷撐場。