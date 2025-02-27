輕取約旦Ｕ20香港女足開齋

香港女子足球代表隊周二續於在土耳其安塔利亞，出戰「Pink Ladies Youth Cup」最後一場比賽。結果港隊下半場發力，憑兩名外流港將韋婉婷、曾柏同各建一功，以2比0擊敗約旦U20，以1勝1負完成今次賽事。

韋婉婷曾柏同各建一功 對比上周六（22日）首戰1球僅負印度U20，港隊女足今場正選共作出4個調動，3名外流兵高栢齡、曾柏同和李巧怡，連同早前赴日本試腳的民和公民翼鋒陳穎晴復任正選。至於門將方面續由李懿茵把關，4人後防依舊為隊長馬澤純、朱素君、冼仲意和蘇鎧霖，入球重任落在韋婉婷身上。

上半場雙方戰況膠着，未能製造太多有威脅埋門，半場互交白卷。易邊後港隊換入朱寶恩，隨即收到成效，朱寶恩中場大步推進後再交出直線，造就韋婉婷單刀射入，領先1比0。62分鐘港隊再下一城，曾柏同接應陳穎晴右路傳中近門撞入。比賽尾段，港隊陳穎晴突破後禁區內被對方撞跌，球證卻未有表示，但無阻港隊贏2比0，於今屆賽事順利開齋。