NBA球星血栓案例

現效力多倫多速龍的恩格林，曾於2018至19賽季遭遇與雲班耶馬相同情況，當時年僅21歲湖人小將恩格林因肩膀疼痛，其後被診斷出右臂患有深層靜脈栓塞宣布賽季報銷。不過，這一問題並沒有困擾太久，恩格林積極透過手術及抗凝血藥物治療後，在翌季重返賽場，改披塘鵝戰衣的他場均得分提升至23.8分，並憑優異表現生涯首度入選全明星，更獲選NBA年度最佳進步球員（MIP）。

奧沙湯臣病愈回歸有貨賣 與雲班耶馬同年踏足NBA的奧沙湯臣，於去年3月被查出患有血栓，令這位以第5順位被活塞選中的小將未能完成新秀賽季。奧沙湯臣接受治療後通過體檢，今季以「二年生」身份回歸，儘管錯過今季初的18場比賽，但從近期表現來看，他似乎未受血栓影響，更迅速成長成為活塞主要輪替球員之一。

科洛科缺席半季改投湖人 科洛科在2022年效力速龍的新秀賽季場均出賽13.8分鐘，貢獻3.1分、2.9個籃板及1個封阻，為隊內的潛力中鋒。不過科洛科在2023年4月被診斷出血栓問題，導致缺席半個賽季，其後速龍將他交易至湖人，雙方簽訂一份雙向合約，直至去年底成功通過聯盟體檢重返球場，並於今季首披紫金戰衣出賽。

保殊長期服藥被迫退役 雖然有不少NBA球員戰勝血栓回歸賽場，但同時亦存在個別的極端案例。其中前熱火球星保殊，在32歲被診斷出患有肺部血栓，缺席2014至15賽季餘下的比賽，隨後在下一賽季雖成功治療回歸，但聯盟禁止球員長期服用抗凝血藥物（易導致碰撞出血風險），保殊出賽53場後因血栓復發作出退役決定，他的職業生涯被迫提前結束。