患靜脈栓塞提早收咧 雲班耶馬巨星之路遇「壓測」

有「法國怪物」之稱的超級新星雲班耶馬，在本月中出席NBA全明星賽後，馬刺突然宣布雲班耶馬被診斷出右肩患有深層靜脈栓塞（DVT），預計將缺席今季餘下的賽事。這種被視為「籃球員隱形殺手」的病變，雖不會直接危害性命，卻會拖低運動能力，對於擁有「百年一遇」靜態天賦的雲班耶馬來說，這無礙是他成為巨星路上的「壓力測試」！

深層靜脈栓塞是指血液在深層靜脈內形成血塊，通常發生在手臂、小腿、大腿或骨盆。本身大部分DVT病例都發生在腿部，像雲班耶馬般肩部出現栓塞卻屬罕見，估計與身為籃球員，肩膊頻繁與對手碰撞，損傷靜脈所致。據悉，高強度運動及長途飛行都會加劇病情，導致靜脈功能不全，甚至長期影響運動表現。萬一血栓脫落隨血液流到身體重要器官如腦部、肺部或心臟等，可能會阻塞血流引發腦栓塞、肺栓塞或心肌梗塞等致命性病變。

馬刺失王牌季後賽凍過水 一般來說，只要接受適當藥物治療或開刀，都可痊愈，過往NBA亦有不少成功例子（見另文）。惟這消息對於現在西岸排10名以外的馬刺來說，絕對是雪上加霜，亦是球隊今季遭遇的第二次重大打擊，首則噩耗為主帥普波維治於去年11月輕微中風，要暫時放下教鞭。如今馬刺還要失去今季大熟大勇，場均貢獻24.3分和11個籃板的「王牌」，單靠老將基斯保羅帶着一班「一線尾、二線頭」的球員，要躋身季後賽難度不低。

對雲班耶馬而言，是次危機或許是職業生涯的「壓力測試」，自投身NBA以來，這位「法國怪物」可謂順風順水，場外備受關注，場內被視為馬刺絕對核心之餘，2023-24年球季獲選為「年度最佳新秀」、「年度封阻王」，更以新人姿態入選年度防守一隊，與一眾巨星比肩。今季雲班耶馬將數據提升至另一高度，以領先全聯盟的3.8次封阻，成為「年度最佳防守球員」的熱門人選，惟診斷出靜脈栓塞後宣告賽季報銷，無緣競逐今季獎項，這突如其來的打擊，除了肉體上，心理層面的落差也不可小覷。因此，只要能捱過這一個「大劫」，相信雲班耶馬巨星之路仍不可限量。文：李章杰