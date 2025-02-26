創生涯助攻新高 祖傑領金塊返勝軌
金塊當家球星祖傑，昨日領軍於NBA常規賽對溜馬，雖然差1個籃板才完成「大三元」，但仍交出生涯新高19次助攻，最終帶領金塊以125比116擊敗對手，重返勝軌後力壓灰熊，升上西岸第2位。
金塊前一場大敗予湖人，10連勝走勢被打斷，昨日面對溜馬士氣未受影響，首節靠艾朗哥頓攻入12分，領先36比28，溜馬之後力追，金塊半場僅領先6分。易邊後金塊繼續控制大局，在祖傑穿針引線下，一度拋離17分。即使最後一節溜馬再追至落後6分，但隨後手感燙熱的艾朗哥頓先射入中距離，加上小將布勞恩接應祖傑助攻，完成「空中接力」上籃，最終金塊有驚無險贏125比116，以9分之差擊敗對手。
今場勝負分野在於禁區得分，金塊在禁區內拿下74分，相反溜馬僅得46分。數據方面，祖傑交出個人生涯新高19助攻，再加18分及9個籃板的「準大三元」數據，艾朗哥頓轟下全場最高25分，溜馬方面特納射入23分，控衞哈利伯頓亦貢獻「雙雙」19分及15次助攻。
木狼加時逆轉雷霆
同日西岸1哥雷霆火併木狼，聯盟得分王亞歷山大（SGA）半場已斬獲20分，雷霆進入第4節時仍領先24分，惟末節竟遭木狼打出41比19攻勢，雙方121平手要加時續戰。加時木狼頻頻衝擊禁區博得罰球，加上關鍵時刻安東尼愛華士接連封阻「SGA」，最終木狼完成逆轉，反勝131比128。
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