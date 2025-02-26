創生涯助攻新高 祖傑領金塊返勝軌

金塊前一場大敗予湖人，10連勝走勢被打斷，昨日面對溜馬士氣未受影響，首節靠艾朗哥頓攻入12分，領先36比28，溜馬之後力追，金塊半場僅領先6分。易邊後金塊繼續控制大局，在祖傑穿針引線下，一度拋離17分。即使最後一節溜馬再追至落後6分，但隨後手感燙熱的艾朗哥頓先射入中距離，加上小將布勞恩接應祖傑助攻，完成「空中接力」上籃，最終金塊有驚無險贏125比116，以9分之差擊敗對手。