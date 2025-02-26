on.cc東網直播：港超聯旺角場挑燈夜戰 傑志食住個勢圍攻九龍城

潘沛軒 傑志前鋒（左）

韋頓 傑志箭頭（右）

今晚「中銀人壽香港超級聯賽」上演周中快車，排第4位的傑志於主場旺角大球場，與第5位的九龍城正面交鋒。兩隊近況大相逕庭，「藍鳥」近4場全勝，相反「龍城軍」對上3戰未嘗一勝，傑志勢必乘勇爭取「3殺」對手！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

傑志左閘林樂勤（Jordan）因大腿受傷，對上兩場聯賽皆缺陣，他指自己已經康復得「7788」，今場有望復出，惟另一後防鄧達思，累積5黃今晚要停賽。傑志錄得4連勝後，與前列積分差距大幅收窄，Jordan指球隊開始步入正軌：「始終之前成績唔係太好，最近連贏咁多場，感覺到成隊士氣同信心都提高咗。」

林樂勤指體能有優勢 「藍鳥」之前已在聯賽「雙殺」九龍城，當中兩場更分別以6比1及5比0大勝，加上對手又正面對頻密賽程，惟Jordan強調絕對不會輕敵：「我哋抖咗個幾禮拜，相比對方幾日踢兩場，體能相信一定有優勢，不過九龍城今年表現非常好，季中搵咗個前法甲前鋒辛尼，又有其他新援，實力都不容忽視。依家聯賽爭冠形勢咁緊湊，講真冇乜失分空間。」

九龍城上仗一度憑小將封天詠的入球扳平東方，可惜下半場被對手連轟4球下，未能成功搶分，主教練陳銘剛指球隊前場把握力仍有改善空間，又透露8日3戰下，今場會作出適當輪換：「上場死球的確係處理得唔好，射門次數亦都唔算太多，比起防守，其實前場把握力先係最需要改善。嚟緊唔會同一班人踢晒3場，我都要諗點樣好好攞番個平衡，作出合理輪換，依家最緊要係畀班球員恢復。」

余沛康：嚴防「藍鳥」兩翼 後衞余沛康則認為傑志實力毋庸置疑，今仗會採取穩守突擊，提醒隊友留意對手邊路攻勢：「傑志多數靠左右翼鋒邊路進攻，防守嘅時候要注意多啲，尤其係馬查度及迪美路夫，兩位都係速度快同埋靈巧嘅球員，特別要睇實佢哋。」陣容方面，袁皓俊有傷在身，今場或會缺陣。

何瀧浩 九龍城中場（左）

卡朗 九龍城翼鋒（右）