勇士大勝賀伊古達拿球衣退役

NBA常規賽昨日上演勇士主場大戰獨行俠，同場加映伊古達拿的9號球衣退役儀式，加盟勇士後迎來主場首騷的占美畢拿，即貢獻18分、5次助攻及3個籃板，加上史堤芬居里轟全隊最高30分，更提前於第3節比出「晚安」慶祝手勢「打卡收工」，最終勇士以126比102炒起獨行俠。

126:102「復仇」獨行俠 在全明星之前，勇士與獨行俠交手以107比111落敗，但事移世易，占美畢拿來投後球隊取得5勝1負佳績，因此這位35歲球星首次亮相大通中心主場，獲得全場球迷喝采歡迎，聲勢甚至媲美勇士在2022年總決賽G5奪冠一役。而畢拿亦未有令fans失望，甫開賽即與隊友打出16比0攻勢確立優勢，半場以61比44領先。換邊後「咖喱仔」單節貢獻16分，其中對位PJ華盛頓射入三分波後，就以「晚安」手勢宣布大局已定，結果勇士亦順利以24分之差擊退獨行俠。

擊退獨行俠後，勇士隨即舉行伊古達拿9號球衣的退役儀式。伊古達拿是勇士「8年4冠」王朝中，首位獲得此殊榮的功臣，除以史堤芬居里為首的一眾現役球員，轉會至獨行俠的奇利湯臣在完賽後亦留低在場內，見證歷史性一刻。這位2015年總決賽MVP在儀式後表示感謝球隊的一切：「這是一段瘋狂的旅程，同時也是一個美麗的祝福。」