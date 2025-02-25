中超首輪5港將亮相安永佳建功最威水

中超上周六開鑼，9位在中超發展的外流港將之中，首輪有5人獲派上陣。其中最搶鏡必屬安永佳，這名港隊前鋒後備入替下，攻入今季「開齋波」，可惜深圳新鵬城仍要全失3分。

今季中超共有多達9名外流港將，不過新季被河南酒祖杜康外借回收的周緣德、浙江隊後衞梁諾恆首周僅全程坐在後備席，而隨雲南玉昆升班的徐宏傑，與早前才加盟山東泰山的李小恆則不入大軍名單。而有份披甲的5名港將中，則以安永佳最威水，這名「靚仔射手」在55分鐘後備入替，80分鐘接應隊友傳送，禁區內左腳凌空抽入，一度助球隊追近至1比2，惟深圳新鵬城補時再失多球，以1比3不敵衞冕冠軍上海海港。

孫銘謙茹子楠「香港打吡」言和 至於天津津門虎對梅州客家的「香港打吡」，兩閘孫銘謙、茹子楠，同樣踢了大約80多分鐘才被換出，期間多次在邊路正面交鋒。值得一提，「孫銘」上半場初段更曾於「茹子」面前起腳，可惜無功而還，一度領先兩球的梅州客家，最終在尾段換走「茹子」後連失兩球，慘遭逼和2比2。

除此之外，早前在亞冠精英盃入球的左閘陳晉一，在對長春亞泰一戰繼續擔正，兼踢足全場，率上海申花2比1險勝對手；另一港將黃皓雋（Anson）同樣正選登場，惜地標戰表現一般，僅上陣半場便被換出，青島海牛亦只能與青島西海岸踢成2比2平手。■李浚湣報道