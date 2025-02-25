陳傲軒12碼絕殺 理大男足闖決賽

「2024-25年度大專盃男子足球比賽」上周六在聯校運動中心，舉行4強賽事，尾場香港理工大學硬撼爭取3連冠的香港大學，最終理大憑傑志翼鋒陳傲軒完場前射入12碼，以1比0勝出，晉級決賽，3月15日與頭場淘汰香港浸會大學的香港城市大學爭冠。

今仗理大佔據較多攻勢，但遲遲未能打破僵局，直到下半場補時階段，李俊諺殺入禁區被吳梓軒踢跌，球證直指12碼點，隊長陳傲軒頂住壓力操刀射入。理大最終以1比0險勝港大晉級決賽，將與頭場以同樣比數力挫浸大的城大爭奪冠軍，港大則無緣3連冠。

「學界生涯最後一次要圓夢」 最後一次出戰「大專盃」的陳傲軒，賽後表示港大防守穩健，幸好一眾隊友沉着應戰，才得以獲勝：「對手防守紀律好好，令我哋好難搵到機會，好彩臨尾博到12碼先贏波；今屆係自己大學生涯最後一屆『大專盃』，而且大部分隊友都未攞過冠軍，所以大家爭勝心完全唔使懷疑，雖然決賽日撞正球會有比賽，但就算我踢唔到，都相信其他隊友絕對有能力贏波。」

談到決賽與城大交手，「軒仔」稱雖然球隊曾在分組賽擊敗對手，但對方有效力標準流浪的張廣然在陣，因此絕不會輕敵：「決賽一場過好多變數，加上我好清楚『廣然』（張廣然）實力有幾強，所以大家一定要搏盡先捧到盃。」■圖、文：鄧文滔