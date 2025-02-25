「阿輝」在該仗多次獻出精彩撲救，令東方以1比1賽和「藍鳥」，當中以救出顏卓彬的頭槌，最令人印象深刻，他向球迷致謝，並指當務之急要與幾位新隊友擦出火花，令防線回復穩健：「好多謝咁多球迷支持我攞呢個獎，我會努力做好自己，不過球隊下半季中堅配搭唔同晒，要時間同幾個外援（卡路士、米祖域及拿亞）夾，只要佢哋適應到球隊踢法，問題唔會太大。」