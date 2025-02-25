卡朗葉鴻輝奪1月最佳

九龍城前鋒卡朗在1月12日作客北區的港超聯賽事中，臨完場前射入一記漂亮的倒掛，獲球迷票選為【聚大金鳳-聚大行】1月份「最佳金球」，亦是他來港落班以來首膺「每月最佳」，他表示這獎項意義重大，季內會盡全力取得更多入球，感謝球迷的支持。

卡朗作為隊內首席射手，今季已於聯賽攻入7球，談及獲獎之感受時，他表示感謝隊友及球迷一直以來的支持：「好開心可以攞到『最佳金球』，呢個獎對我嚟講係個好重要嘅肯定，多得隊友個角球開得靚又傳得靚，我先有機會可以入到倒掛，所以真係要多謝我班隊友。」當被問及這個進球是否是他職業生涯中最好的進球時，卡朗謙虛地回答：「我都唔敢講係最好，不過呢吓倒掛應該喺我個人入球最靚嘅前5名之內，我會繼續努力，嘗試入多啲類似嘅靚波。希望繼續貢獻球隊，今季再入多幾球啦！」