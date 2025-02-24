港女足友賽首戰1球不敵印度U20

遠征土耳其安塔利亞的香港女子足球代表隊（圖），上周六出戰「Pink Ladies Youth Cup」首場友賽。港隊雖派出多名主力上陣，惟面對印度U20青年軍，未見有優勢，反而更於53分鐘失守，最終以1球落敗，明日（25日）最後一戰將鬥約旦U20。

港隊女足是役由李懿茵把關，隊長馬澤純、冼仲意、朱素君和蘇鎧霖組成4人後防，關詠瑜、陳穎霖與馮雪雯組成中場鐵三角，韋婉婷、莊靜琳分任兩翼，支援箭頭朱寶恩攻堅。3名外流兵李巧怡、曾柏同和高栢齡先列後備。面對首場以2比1擊敗約旦的印度，港隊30秒即有機會，關詠瑜中場連過數關後起腳，可惜力度欠奉。戰況之後陷入膠着，21分鐘，印度U20前鋒接應隊友界外球，近門起腳射遠柱，被門將李懿茵神勇撲出底線，半場互交白卷。

明日對約旦U20 易邊後港隊一口氣換入李巧怡、陳穎晴、高栢齡和門將梁蔚雅，但形勢未見改善，52分鐘一次誤傳，對方快腳笠射被梁蔚雅接實，惟1分鐘後港隊終於失守，對方右路斬入禁區，Sibani控定再轉身抽入死角。落後的港隊試圖反撲，66分鐘印度球員解圍不遠，韋婉婷順勢斬去尾柱，無人看管的陳穎晴卻來遲一步。港隊之後收起「韋婉」，攻勢有所放緩，75分鐘差點再輸多球，幸好梁蔚雅撲出對方的單刀，尾段港隊再換入曾柏同，終始未能扳平，最終以1球不敵印度U20，明日煞科戰鬥約旦U20。■李浚湣報道