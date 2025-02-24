力戰到底 港籃完成亞盃外之旅

香港男子籃球隊昨日假荃灣體育館出戰亞洲盃外圍賽B組煞科戰，迎擊中華台北，港籃完場以83比99告負，無緣取得小組首勝。

世界排名115位的港籃上周四主場以51比92不敵排名22的新西蘭，休息3日後再度出擊，迎戰剛擊敗小組榜首菲律賓的中華台北，力爭今屆亞盃外首捷，大批球迷穿起紅色「打氣Tee」撐場，氣氛熾熱。首節雙方勢均力敵，梁兆華轟2記三分波、單節取得8分，助港隊一度戰平17比17，其後中華台北有雷蒙恩博得「and 1」，以22比17領先首節。

煞科戰16分不敵中華台北 次節港隊先有葉耀邦命中「2+1」，雖一度落後7分，但眾將並未放棄，楊和中距離得手且防守對方主力阿巴西奏效，守到對手24秒違例。其後曾湛元外線博得罰球3射全中，惠龍兒勾手得分，梁兆華亦延續手感，命中兩次三分，港隊此節打出27比24，半場44平手。

易籃後，香港有徐遠征單節貢獻7分，包括一球三分波，曾湛元亦有好表現，籃底轉身妙傳惠龍兒得手，再助攻梁兆華得分。不過中華台北使出全場壓迫令港隊失誤增多，林庭謙及高錦瑋先後轟入「三分彈」，其後的快攻由阿巴西入樽士氣更盛，加上連串罰球機會，中華台北此節打出25比17，領先69比61。決勝節中華台北攻勢更猛，一度拉開21分領先優勢，港隊完場終負83比99。

數據方面，中華台北的林信寬交出全場最高21分，上場港隊錄得24次失誤，三分命中率僅13%，今場終有改善，全場失誤18次，三分則升至25射9中（36%）。港隊共6人得分「上雙」，梁兆華轟全隊最高18分，惠龍兒15分，楊和14分，蔡再懃11分，曾湛元和徐遠征各取10分。■圖/文：余樂詩、李章杰