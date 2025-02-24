成今季最年輕入球者封天詠：多謝剛Sir

港超聯「區隊」九龍城昨日雖以1比5不敵東方，但年僅16歲的翼鋒封天詠首度擔正，即取得職業生涯首個入球，更打破吳宇曦紀錄，成為今季港超聯最年輕入球球員。「詠仔」賽後受訪時向主教練陳銘剛致謝，感激對方提攜，讓自己能踏足頂級聯賽。

出身自港峰青訓的「詠仔」，曾接受陳銘剛指導，及至季中加盟九龍城後，再次與對方重逢，他感激「剛Sir」信任：「今場係我職業生涯第1次上陣、第1次起腳就入波，好開心教練同隊友嘅信任，令我可以投入比賽；以前喺港峰跟『剛Sir」，已經知佢對球員好嚴格，去到港超之後，佢對我嘅要求更加高，令我繼續進步，好開心可以同咁好嘅教練合作。」