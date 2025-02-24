角球煞食東方輕取九龍城

昨日港超聯深水埗運動場上演的頭場，九龍城迎戰東方。最終東方死球戰術奏效，三度利用角球製造入球下，以5比1輕取九龍城，全取3分。

九龍城是役有迪高刑滿復出，聯同田中芳拓及何瀧浩控制中場，支援陳文輝與辛尼攻堅；至於有巴杜姆、馬高斯和林衍廷缺陣的東方，派出米祖域、拿亞及卡路士鎮守中路，馬希偉負責派牌，助巴科爾及費利浦薩爭取入球，顧斌在後備席待命。

開賽僅3分鐘，東方先有埋門機會，巴科爾頭槌攻門未中目標。4分鐘後，東方一次角球攻勢，米祖域頭槌被田中芳拓護空門。11分鐘，馬希偉傳入禁區，費利浦薩近門接應頂入，取得加盟後首個入球，兼為東方先開紀錄。但九龍城7分鐘後即追平，小將封天詠右路推大位射成1比1，踢至42分鐘，卡路士接應角球頭槌二傳，巴科爾門前加一頭頂成2比1完半場。

巴科爾梅開二度 換邊後主隊試圖反撲，56分鐘調入卡朗及林學曦加強攻力，68分鐘，卡朗右路傳中，辛尼禁區內疑似被拿亞拉跌，但VAR覆核後未有判罰12碼。75分鐘，九龍城獲黃金機會，卡朗推順後勁射卻中柱彈出，其後袁皓俊傷出，九龍城調入李瀚灝之餘，再換入歐陽耀冲及許嘉樂，盼改善中前場組織力，但之後仍屬東方天下，81分鐘，巴科爾接應角球頂彈地波成3比1，個人梅開二度。4分鐘後，東方角球攻勢再有斬獲，今次輪到米祖域門前頂入加盟後首球，至補時階段亞歷斯祖為客隊埋齋，結果東方大勝5比1完場。

是役攻入加盟後首個入球的費利浦薩，賽後有所感觸：「我之前喺阿聯酋踢波，整傷膝頭，要7個月先好番晒，呢段時間係我職業生涯嘅低潮，但東方照畀合約我，好感激佢哋嘅信任。」談到東方季中有不少主力離隊，費利浦薩盼承擔更多責任，為球隊爭取佳績：「之前因為啱啱傷好，所以踢得唔太多，但我嘅狀態差唔多去到十成，準備好幫球隊搏盡。」■圖、文：鄧文滔