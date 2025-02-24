林遼太開齋：一早知會入

昨日港超聯尾場，標準流浪以3比1力挫北區，今季首度擊敗對手。當中為球隊再次領先的林遼太（Ryota），攻入個人本季「開齋波」，對此他感謝隊友的協助，盼望球隊繼續展現成長，爭取更高排名。

讚比迪高傳送夠高質

流浪下半場一度被北區追平，之後比迪高左路角球開入禁區，林遼太頂入關鍵頭槌，協助球隊再度取得領先。對於攻入本季「開齋波」，林遼太直言心情相當興奮：「比迪高處理角球不嬲都好高質，所以當佢開角球埋嚟嗰陣，我已經好有信心，一早知可以頂入，入完波梗係興奮，真係要多謝隊友嘅配合。」相隔9個月再於聯賽建功，林遼太笑言自己幾乎忘記入球的感覺：「真係好耐未入過波，對上一次應該係上季5月份對住香港U23嘅時候，自己都唔係記得好清楚，所以我真係好開心，最緊要幫到球隊攞晒3分。」