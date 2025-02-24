打破「交手例和」局面！標準流浪3:1挫北區

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，標準流浪連續第5場聯賽主場出擊，於青衣運動場迎戰北區。最終流浪憑雷仙奴射入12碼，加上姚浩明及林遼太各入1球，以3比1擊敗北區，亦是季內雙方首度於法定時間內分出高下。■圖、文：文嘉靖

流浪是役由盧兆崎把關，林堂真夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟；北區陣容方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路與基拿美鎮守防線，肯迪繼續派牌重責，協助古杜拉和舒拉普攻堅。

開賽初段流浪較為主動，僅2分鐘，比迪高左路接應姚浩明橫傳抽射，可惜角度太正，被龐焯熙接實。15分鐘，羅港威禁區內避過姚浩明攔截，起腳施射但越楣高出。20分鐘，舒拉普接應角球二傳施頭槌攻門，未能考起流浪門將盧兆崎。30分鐘，伊巴謙禁區附近射近柱，又被龐焯熙接實。半場補時戰況有變，比迪高禁區施射，省中丹尼路右手，球證直指12碼點，操刀的雷仙奴輕鬆射入，流浪憑此入球領先返回更衣室。

落後的北區下半場加大壓力，54分鐘獲回報，姚浩明禁區內侵犯羅港威，球證觀看VAR後判罰12碼，古杜拉操刀為北區扳平1比1。惟僅1分鐘後，比迪高開出角球，林遼太門前頂入，流浪極速再度領先。踢至78分鐘，姚浩明直射罰球破網，成功拉開至3比1。之後雙方再無入球出現，流浪以3比1獲勝全取3分。

盧均宜：全隊好想贏 連同「足總盃」，流浪今季與北區交手4次，今仗終於在法定時間內分出勝負，教練團成員盧均宜稱讚球員鬥心十足，加上伊巴謙重返球隊，變化更靈活下令攻力有所提升：「伊巴謙返嚟之後，配合『樂仔』（劉智樂）產生好大威脅，而且大家好想贏到北區，成功踢出部署，值得攞晒3分。」展望未來，「均宜」承認球隊陣容深度不足，盼年輕球員挺身而出，為球隊作出貢獻：「今場臨尾換咗馬榕生同『耀祖』（陳耀祖）等年輕球員入嚟，希望佢哋嚟緊有多啲機會踢，始終球隊後備深度唔太夠，好需要班小將幫手。」