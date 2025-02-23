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17歲安祖娃闖杜拜WTA決賽
網壇17歲美少女安祖娃續演神奇，上周五在杜拜錦標賽面對2022年溫網得主拿芭堅娜，在決勝盤曾一度落後1比3的情況下，終以盤數6比4、4比6及6比3完成大逆轉，成為自WTA於2009年設立1000級賽事以來，躋身決賽的最年輕女將。這位俄羅斯小將會與丹麥的陶森爭奪后冠。
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