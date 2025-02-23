收官戰港隊鬥中華台北 趙永良︰每球權都要拚盡！

徐遠征

香港男子籃球代表隊今日續於荃灣體育館主場出擊，上演今屆亞洲盃外圍賽收官戰對陣中華台北。去年11月港隊作客中華台北以55比85吞敗，今次港籃以新陣式迎戰能否打出驚喜，主教練趙永良相信一眾港將今仗拚勁十足：「我們每一個球權都要拚盡全力把握好！」

港籃上周四以51比92主場不敵新西蘭，去年2月出戰亞盃外至今已連吞5場敗仗，不過首度登場的曾湛元及楊和均有不俗表現。另邊廂，上輪中華台北有主力胡瓏貿、陳盈駿及林秉聖雖因傷退隊，但無阻他們以91比84擊退菲律賓，足見該隊實力之強大。

雖然賽前港隊已篤定以小組第4名完賽，不過港籃教頭趙永良對此直言不會影響作賽心態：「既然是主場出戰，我們就要打好比賽給球迷看，賽果對我們的心情沒有大影響，無論是贏還是輸，我們今場的每一個球權、每一節，都會拚盡全力把握好。」

稱徐遠征有望正選披甲 對於今仗的目標，「趙Sir」續道：「希望對中華台北每一節都能緊咬比數，打到下半場才分勝負，甚至有機會贏，大家要有目標、否則就像是例行公事。」被問到今場的正選陣容會否作出調整，趙永良坦言：「會視乎這幾天的練習和部署而決定，至於對中華台北都會以防範為主，其中徐遠征絕對有條件在港隊排頭五。」