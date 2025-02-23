3‧19友賽澳門當「熱身」韋斯活：贏新加坡緊要啲

澳門足球總會昨日宣布3月19日友賽香港男子足球代表隊，香港足總亦隨即公布比賽會於當日晚上8時正於旺角大球場舉行。而「大港腳」主教練韋斯活同日出席港隊球迷茶敍時，並表示下月出戰2027亞洲盃外圍賽第3輪，鬥新加坡為重中之重，因此決定與實力不太強的對手友賽，以免球員對新加坡前受傷或影響狀態。

是次活動約有50名球迷參加，大玩問答遊戲，回答關於一眾「大港腳」成員的問題，足總總幹事張炎有、技術總監莫寧、右手纏着繃帶的港隊主教練韋斯活、球員顏卓彬及鐘樂安（Leon）先後現身，與球迷交流，韋斯活向球迷派定心丸，解釋其右手傷勢是其球員時期的舊患，近期接受手術根治傷勢所致。

先確保球員健康同狀態 韋斯活其後回應球迷提問時，表示下個月在亞盃外擊敗新加坡，才是最大目標：「作為球迷，梗係想睇港隊同強隊鍊過，但3月國際賽期最大目標，係對新加坡起碼有分落袋，我要盡力確保所有球員作客新加坡前，唔會受傷同保持狀態，爭取亞洲盃決賽周資格，所以大家到時未必睇到好高強度嘅友賽。」

圖、文：鄧文滔