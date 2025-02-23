巴迪開齋大埔反勝冠忠南區

昨午「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「地區打吡」，大埔坐鎮主場大埔運動場迎戰冠忠南區。南區初段一度先開紀錄，但「綠戰士」之後憑盧卡斯、馬高斯山度士接連射入世界波，加上奇雲巴迪的入球，以3比2反勝對手，兩連勝後續排榜首。

盧卡斯入世界波 主隊大埔開賽即搶攻，11分鐘，南區亞哥斯達斬入禁區，黃浩然尾柱力壓對手頂入，領先1比0。大埔6分鐘後迅速追平，陳肇鈞頭槌回後，盧卡斯車身窩利抽入。「綠戰士」之後迎來壞消息，剛傷愈的馬卡雷拿因傷退下火線，由奇雲巴迪入替，但44分鐘馬高斯山度士罰球直射破網，大埔半場領先2比1。

易邊後南區反撲，但積遜兩度施射無功而還，之後球隊換入趙聡悟加強攻力，但65分鐘卻再度失守，奇雲巴迪後場策動反擊，大步推上前場後輕鬆射入，兼收穫加盟後首球，大埔拉開比數至3比1。不過南區未有放棄，79分鐘佐佐木周殺入禁區，避過對方後衞後射破謝家榮十指關，但仍無阻「綠戰士」贏3比2完場，順利全取3分。

圖、文：李浚湣