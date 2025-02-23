九龍城撼東方誓創驚喜

九龍城前鋒 辛尼

至於今日港超聯頭場，則有九龍城坐鎮深水埗運動場，與東方正面交鋒。且看佔主場之利的九龍城，面對上場遭理文逆轉、是役陣容不整的東方，能否為球迷帶來驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

Chino：要多用年輕球員 九龍城上仗領先之下被標準流浪反超，最終憑陳文輝的入球，才得以2比2追平力保1分，主教練陳銘剛認為球員應戰心態要進一步調整，在領先下保持優勢到尾，乃球隊首要改善之課題：「球員要明白場波係踢90分鐘，而唔係斷45分鐘或者65分鐘嚟計，上場領先之後，表現開始鬆懈，好容易咁畀對手帶番住個節奏，球員特別要學識點樣Keep住專注力，直到比賽最後一刻為止，呢方面嘅意識一定要加強。」陳銘剛表示雖然東方季中有不少主力球員離隊，加上有部分外援今場停賽，但競爭力依然，絕不能掉以輕心。陣容方面，尼天奴因上場兩黃一紅須要停賽。另外，九龍城昨日宣布簽入中華台北前鋒楊朝景，並已完成註冊可於今仗披甲。

至於上周領先兩球下被理文反勝的東方，今仗有巴杜姆和馬高斯，分別因上場兩黃一紅，以及累積5黃要停賽，加上顧斌繼續養傷，林衍廷就觸及舊患，上陣成疑。主教練盧比度（Chino）承認此際困難重重，盼年輕球員挺身而出：「我哋陣容深度已經唔夠，又有球員受傷同停賽，情況更加嚴峻，所以今場可能要派啲年輕球員落場，希望大家唔好放棄，盡力踢好佢。」

梁振邦提到九龍城擁有幾位具經驗球員，不容小覷：「九龍城有『嘉樂』（許嘉樂）、『文輝』（陳文輝）同『阿濤』（曾錦濤）帶住，完全唔嘢小，而且佢哋中前場球員好鍾意入楔製造埋門，要多加留意。」

東方防中 梁振邦