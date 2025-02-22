雲班耶馬確診血栓要收咧

‧早前剛首次入選ＮＢＡ全明星賽的馬刺「法國怪物」雲班耶馬，昨日驚傳因確診右肩深層靜脈血栓，將缺席今季餘下賽事。馬刺發聲明宣布消息，雲班耶馬近期感持續性疲倦及乏力，在明星賽周末後未見改善，經檢查發現右肩深層靜脈血栓，今個賽季報銷。