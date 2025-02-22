體育

17歲安祖娃拍走施華德

‧年僅17歲的俄羅斯網球新星安祖娃，周四在卡塔爾公開賽直落兩盤6比3淘汰世界2姐施華德，震驚網壇。安祖娃賽後表示：「比賽前真是很緊張，差不多大部分球迷都是支持施華德，不過我相信都有球迷支持我。」安祖娃下仗與哈薩克的拿芭堅娜爭決賽席位。
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