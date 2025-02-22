2月22日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月22日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
17歲安祖娃拍走施華德
‧年僅17歲的俄羅斯網球新星安祖娃，周四在卡塔爾公開賽直落兩盤6比3淘汰世界2姐施華德，震驚網壇。安祖娃賽後表示：「比賽前真是很緊張，差不多大部分球迷都是支持施華德，不過我相信都有球迷支持我。」安祖娃下仗與哈薩克的拿芭堅娜爭決賽席位。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250222-0222_00286_016/17歲安祖娃拍走施華德
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc