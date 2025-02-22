乒乓亞洲盃黃杜無緣16強

‧在深圳舉行的乒乓球亞洲盃，港隊1哥黃鎮廷分組最後一戰面對日本球手篠塚大登，黃鎮廷以5比11、7比11、11比9及9比11落敗，小組1勝2負排第3，未能出線16強，至於杜凱琹（圖）在女子組火併南韓名將徐孝元，以6比11、8比11及11比13告負，小組同樣僅獲1勝2負，無緣晉級。