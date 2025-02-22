「反勝王」理文出擊恭迎港會

理文反勝功臣 立花稜也

今日港超聯尾場，理文假將軍澳運動場恭迎港會。「黃黑軍團」連續3場聯賽落後兩球下反勝，士氣不可同日而語，必定全力撲擊對手，目標全取3分繼續追貼榜首。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

上仗以4比3險勝東方，報卻「高級組銀牌」決賽一敗之仇的理文，主教練賀蘭特認為球隊踢出部署，爭勝心更是逆轉一大關鍵：「下半場我哋落後1比3，但球員冇放棄，一直Keep住份鬥志到尾，因為我哋知道自己有能力贏波，包括『嘉豪』（陳嘉豪）同保連奴都發揮出水準，我好滿意球隊嘅表現。上場畀對手半場前利用罰球追平，之後仲陷入劣勢，今場我哋會更加小心對手嘅死球。」

保連奴目標盡快領先 今季第二度與港會碰頭，前鋒保連奴形容對手實力比季初有所提升，期望能盡早取得領先優勢：「每次對住港會都唔易踢，上次交手已經睇到，佢哋係有能力入到我哋波，港會後防亦唔嘢少，羅素又高大又難應付，今場我哋要出盡全力。」陣容方面，李毅凱累積5面黃牌要停賽。

港會上周雖被傑志反勝，但表現已有所交代，羅素（Andy）盼球隊保持水準，為理文製造麻煩：「雖然首循環輸過畀理文，但我哋經過半季磨合，表現好番好多，加上里奧復出後，攻力明顯有改善，理文近幾場聯賽失唔少波，如果我哋好好把握死球機會，話唔定偷到雞。」Andy亦提到將軍澳場與港會場截然不同：「將軍澳場大好多，所以點都要保守啲，唔可以畀對手班進攻球員有太多空位，尤其艾華頓成日喺關鍵時刻發揮作用，一定要好好招呼佢。」是役唐道碧要繼續停賽，對中後場調動構成一定影響。

港會門將 費查