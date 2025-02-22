港台電視32 × on.cc東網 同步直播：港超聯地區打吡 大埔鬥冠忠南區為3分砌盡佢

大埔箭頭 盧卡斯

今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場先上演「地區打吡」，大埔坐鎮主場大埔運動場硬撼冠忠南區。「綠戰士」目前聯賽榜領先優勢僅餘3分，為力保1哥位置，餘下每仗定必搏到盡，且看上場重返勝軌的南區，能否繼首循環之後再次令對方失分。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

大埔目前續排榜首，當中李家豪可謂無名英雄，這位右閘今季聯賽交出5次助攻，對自己表現大致滿意：「以往都未試過有咁多（助攻），我諗關踢法事，『堅Sir』（李志堅）知我優點係傳中，畀好大進攻自由度自己，加上前線球員把握力又好好。今季目標『入波+助攻』希望有12個！」

李家豪盼改善慢熱缺點 「綠戰士」首循環作客曾遭南區逼和，「家豪」直言今場絕不易踢，提醒隊友小心應戰：「南區球員能力平均，尤其防守同鬥志都好好，我哋要改善開賽慢熱嘅缺點，如果畀佢哋入波先就好難踢。」陣容方面，馬卡雷拿及韋法頓已經復操，但未知能否趕及上陣。

南區上周擊敗北區後終止各項賽事5場不勝，領隊貝可泓盼球員放鬆心情後，可交出更好表現：「上場贏番波，球員精神面貌好番好多，而且今場壓力喺晒大埔度，因為佢哋好需要呢3分，所以大家落到場唔使咁拘謹，盡力表現自己，如果早段有波入就更好。」宋柱浩累積5黃要停賽，其餘球員則可候命。

積遜：配合要做得快啲 上場有1球進帳的積遜，提到「綠戰士」防守力強，要多利用配合製造攻勢，惟他直言大埔場草地質素一般，可能影響部署：「大埔中後場好穩，單打獨鬥唔會有太多着數，我哋配合要做得快啲，不過個場啲草一向麻麻，要加倍落力踢出自己風格。」

冠忠南區翼鋒 艾華