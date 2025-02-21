香港女足目標磨利刀

飛土耳其踢兩場國際賽 香港女子足球代表隊月底出戰「Pink Ladies Youth」國際賽，除效力打比郡的年輕中場高栢齡外，19人大軍連同一眾教、職員周三晚已啟程前往土耳其安塔利亞。主教練列卡度（Rambo）表示會藉今次機會考察年輕球員及外流兵的表現，為6月份的亞洲盃外圍賽做足準備。

港隊女足今次決選20人，包括高雄先鋒攻中韋婉婷、陝西志丹前鋒李巧怡、馬尼拉挖掘者中堅冼仲意、伯納比中場曾柏同等，賽事在周六（22日）展開，港隊會先鬥印度，下周二（25日）再對約旦，同日晚上即啟程回港。

列卡度觀察小將表現 由於兩支對手印度、約旦同樣會派出部分U19球員應戰，港隊今次亦特意挑選多名年輕球員，主教練列卡度希望眾將落場時能盡情發揮：「球隊目前正全力備戰6月份嘅亞洲盃外圍賽，今次友賽可以畀我觀察小將，以及幾名外流球員發揮。雖然係練兵，但當然會力爭贏波，藉此建立信心。」此外，Rambo透露5月份將會再安排友賽，但張煒琪、陳詠詩等多名主力，屆時或因出戰女子五人足球亞洲盃繼續缺陣。

繼前年亞運，再次躋身港隊的曾柏同笑言今次港隊配搭相當新鮮：「我估有3分1人都冇一齊踢過，但整體訓練都唔錯。」重返港隊的「柏同」盼透過這兩場友賽證明自己。