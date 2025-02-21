茹子楠孫銘謙周日交鋒

9位外流港將中超打天下 2025/26賽季中超周六正式開鑼，而新季在中超球會打滾的外流港將暫時共有9人，數目屬於歷年新高。另外，首周已經會上演兩場「香港打吡」，其中效力梅州客家的港將茹子楠，直言與另一港腳孫銘謙在陣的天津津門虎交手，屬一大挑戰！

新季中超有多達9名港將出戰，數字突破以往。除已在中超打滾的梁諾恆、茹子楠、孫銘謙、安永佳、陳晉一和周緣德外，還有隨雲南玉昆升班的後衞徐宏傑、由東方加盟青島海牛中場黃皓雋，以及上周才官宣離開冠忠南區，轉戰山東泰山翼鋒李小恆。

中超首周打頭陣出場的港將為徐宏傑，他效力的去季中甲冠軍雲南玉昆，續由前港足主帥莊恩安達臣帶領，將於周六晚8時主場對北京國安。至於剛成為首位在亞冠精英盃入球的香港球員陳晉一，率領上海申花鬥長春亞泰。

周日下午3時30分則上演兩場「香港打吡」，孫銘謙在滄州雄獅解散後加盟的天津津門虎，主場對梅州客家，後者有連續第4季效力的港將茹子楠坐鎮。此外，山東泰山迎戰今季從大連英博，回收後衞周緣德的河南酒祖杜康，不過山東新簽港腳李小恆早前因未能趕及註冊出戰亞冠精英盃，大部分時間僅留在山東操練，與隊友默契成疑，預計今場或不會上陣。

值得一提，同時間梁諾恆坐鎮的浙江隊將對大連英博，黃皓雋效力的青島海牛則與青島西海岸正面交鋒。尾場7時35分，「靚仔前鋒」安永佳壓軸登場，隨深圳新鵬城作客衞冕冠軍上海海港。

火併天津一大挑戰 對於首場遇上港隊隊友孫銘謙，茹子楠感到萬分期待：「第一場對『孫銘』，我覺得係一個挑戰！天津係一支強隊，但我哋會跟隨教練新戰術部署，力爭贏波！」「茹子」又透露梅州客家季前備戰情況：「球隊1月中先展開集訓，時間較短，始終新季舊球員得番8至9個，但我哋都捉緊時機同新球員培養默契，訓練得唔錯。」提到今季目標，「茹子」則相當清晰：「嚟到合約最後一年，希望唔好受傷，踢番一年好波畀球迷睇，最緊要幫到球隊護級。」

梅州客家去季排尾2需要降班，惟因滄州雄獅散班，最終才得以續戰中超，「茹子」坦言心情峰迴路轉：「上年11月踢完最後一場知道要降班好唔開心，要去旅行沉澱一下。到1月頭知道可以踢番中超，覺得係上天畀多次機會我哋，改善上年不足。」李浚湣報道