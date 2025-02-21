51:92港籃拚盡不敵新西蘭

香港男子籃球隊昨晚在荃灣體育館以全新陣容，出戰亞洲盃外圍賽B組最後一輪賽事硬撼新西蘭，楊和、曾湛元首度披甲，最終在惠龍兒取全隊最高17分，以51比92告負。

世界排名第115位的香港，主場迎戰世界排名第22位的新西蘭，首次為港出戰亞盃外的曾湛元以及剛取得香港護照的楊和正選披甲，配搭梁兆華、葉耀邦和惠龍兒3名經驗球員。首節兩隊鬥得精彩，新西蘭Reuben Te Rangi交出「and1」後轟三分波，率隊打出9比4開局。香港亦不甘示弱，葉耀邦和梁兆華先後中距離得手，曾湛元偷球用後手妙傳給籃底的惠龍兒入樽，助港隊超前1分。惠龍兒狀態不俗，過人後鋤樽單節取8分，完首節追成21比26。

第二節新西蘭憑三分波僅花兩分半鐘打出10比2攻勢，一度領先20分，其後曾湛元反手上籃得分，配合惠龍兒及葉耀邦搶分，半場港隊落後33比52。

易籃後，新西蘭接連在顏色地帶搶分，香港則有梁兆華放籃得手，曾湛元使出招牌後轉身上籃搶分，以及中鋒惠龍兒亦轟入「三分彈」收窄分差。但新西蘭畢竟技一籌,結果仍以92比51取勝。

曾湛元楊和首騷交足貨 數據方面，港隊隊長惠龍兒取17分及6個籃板，葉耀邦獲8分及9個籃板。曾湛元首度披甲表現不俗，上陣24分鐘取6分、4個籃板及6次助攻，另一港隊新人楊和取得4分、4個籃板、2次助攻及3次偷球。圖、文：余樂詩、李章杰、鄧文滔