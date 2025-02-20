咸美頓披紅戰衣︰我充滿活力！

麥斯韋斯塔本

10隊同台晒冷賀75周年 為慶祝世界一級方程式（F1）75周年，周二在英國倫敦O2體育館舉行盛大活動，10支車隊「大晒冷」展示今季2025的新戰車，是F1史上第一次，新加盟法拉利的7屆世界冠軍咸美頓更成為焦點。

10支車隊以2024年度排名的相反順序出場，與現場15,000名觀眾見面，並展示了他們新賽季的戰車，大部分的戰車塗裝都與2024賽季相似，僅有「細牛」RB車隊有較大改變，由藍色主調變為白色為主，感覺更清爽。

紅牛領隊賀拿遭柴台 全場目光當然是7屆總冠軍的英國車王咸美頓，他首次以法拉利車手身份亮相，與隊友摩納哥的勒卡歷及車隊老闆Frederic Vasseur一齊在舞台上出現，迎來全晚最熱烈的歡呼聲，穿上法拉利紅色戰袍的咸美頓表示︰「能與大家一起真是一個美好的晚上，我這刻想到的詞語是『活力』，我感覺充滿着活力，因為一切都是新的。」

除了咸美頓，另一有「主場之利」的麥拿侖車手諾利斯也甚受歡迎，不過，當紅牛車隊領隊賀拿發言時，卻換來噓聲，直到達成車手總冠軍4連霸的麥斯韋斯塔本揮手時，才有歡呼聲遮蓋着一些噓聲。

F1新賽季將於3月14至16日在澳洲墨爾本揭幕，第二站中國站則於上海上演，至於最後測試賽就安排在2月26至28日於巴林舉行。

諾利斯