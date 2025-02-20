球手批仙拿判罰過輕 WADA顧問︰合情合法

仙拿

網球「世一」仙拿早前與世界反興奮劑機構（WADA），達成和解協議，被停賽3個月，不少球手近日發聲，指事件有欠公允，WADA顧問雲素昨日稱，認為仙拿不是故意使用禁藥，強調罰則合理。

仙拿去年3月兩度被驗出對禁藥Clostobol呈陽性，縱使仙拿成功證明他的醫生與他手上的割傷時使用藥物有交叉感染，國際誠信機構（ITIA）未有處罰仙拿，WADA其後選擇上訴，到日前表示已與仙拿私下達成和解，這位「世一」被禁賽3個月，但祖高域等球手近日先後表示，過程欠缺透明度，認為事件存在偏袒。

停賽3個月可趕及法網 隨着事件備受關注，WADA顧問雲素堅稱，仙拿絕非故意使用禁藥，認為現有處理方式合理：「經科學鑑定後的結果顯示，仙拿並非故意使用禁藥，而且仙拿遭停賽3個月後，有人認為刑罰過重，對運動員不公平，又有聲音指判罰過輕，當外界對判罰有不同意見，也許才證明現行罰則才是最合理。」

對於仙拿完成停賽期後，能趕及出戰法網，令外界覺得WADA有偏幫之嫌，雲素強調一切有法可依：「當大家達成和解協議後，必須盡快生效禁賽令，確保公眾有透明度，我們作決定時，亦完全無考慮過賽程。」