籃總籌辦全港公開組聯賽

籃總與Sun Life永明簽訂合作協議。

簽新合作夥伴獲逾千萬贊助 今屆甲一男籃總決賽好叫好座，港籃亦會在亞洲盃外圍賽主場出擊，令籃球項目成為近期全城熱話，中國香港籃球總會（籃總）緊貼步伐，昨與Sun Life永明簽訂為期3年夥伴合作協議，籃總將獲逾千萬港元贊助，將用於為運動員提供支援，並向大眾推廣籃球運動。

提供保險獎學金支援運動員 據悉，是次合作的資源將會用作運動員支援、籃球普及至更廣闊層面和社區籃球推廣。其中運動員支援方面，為港隊成員提供醫療及意外保險；成立獎學金計劃，為成功升讀大學或正就讀大學的U18及U22港將提供獎學金；並設立青年球員實習計劃，提供職場講座及實習機會，兼顧球員退役後的職業發展。

在籃球普及推廣方面，未來將成立「香港籃球公開組男女子聯賽」，此賽事獲籃總認可，分為甲、乙組並設升班機制，旨在完善球隊發展階梯，吸引更多籃球愛好者投入比賽。籃總會長陳瑞添表示：「籃總會尋找承辦商主辦該聯賽，預計屆時將最少有60支球隊參加。」另外，籃總將會於不同地區舉辦免費青少年籃球工作坊，鼓勵青少年開拓樂觀積極的生活方式，加強注重身體與心靈的健康。

對於「公開組聯賽」，港籃代表楊和（Glen）表示他曾經效力過加拿大和西班牙球隊，當地聯賽的升降制度較為完善，認為香港可以效法。此外，Glen又指籃總今次與新贊助商合作能為球員提供更全面的保障，令港將能無後顧之憂、更加投入為港隊作賽。圖、文：李章杰