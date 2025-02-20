梁兆華︰要打得好睇

港籃新陣容撼新西蘭 香港男子籃球代表隊相隔3個月再度登場，於亞洲盃外圍賽第3輪主場迎戰新西蘭和中華台北，今晚則率先於荃灣體育館硬撼新西蘭。是次港隊以全新面貌列陣，包括楊和、曾湛元、許烜行和馬港燊4人首度出戰亞盃外，經驗大將梁兆華表示陣容更具靈活性，期望兩場主場賽事都要「打得好睇」！

世界排名第115位的香港男籃，去年2月主場不敵菲律賓及作客負新西蘭，隨後11月兩場作客中華台北及菲律賓仍未能取勝。相較去年11月陣容，港隊今次有楊和首度披甲，加上剛奪甲一聯賽總冠軍及膺MVP獎項曾湛元首獲徵召，加上控衞許烜行和2米11的中鋒馬港燊，整體攻防戰力再有提升，力爭在亞盃外取得首捷。

趙永良︰防守端要更加積極 總結港籃前兩輪表現，港隊主教練趙永良坦言：「球隊在防守端可以更加積極，組織方面串連配合做得未夠好，希望今次讓大家看到，我們確有針對球隊一些明顯的問題予以改善，球員亦能打出精彩的比賽給觀眾看。」

前兩輪賽事均有在陣的得分後衞梁兆華，今輪再度入選，他對新陣容表示期待：「很多球員都是來自南華和東方，大家亦都跟過『Man sir』，所以大家的籃球概念都相似，亦具備一定的默契。」同時，「兆華」認為楊和、曾湛元的加入，能令球隊更具衝擊力：「以往球員面對對手1號位時會有壓力，令整體進攻上較為單打獨鬥、缺乏團隊性，而『和仔』（楊和）、『元仔』（曾湛元）加入後除令進攻端更流暢外，『和仔』在防守上亦較具對抗性，所以在部署戰術上能有更多靈活性。」

有主場fans支持更落力 對於今次目標，梁兆華誓言「要打好給大家看」：「雖然以我們球隊現有的資源、規模和計劃與對手比較當然輸蝕，而新西蘭始終是亞洲強隊，坦白說就算我們打贏都不合理，但希望大家能打得好過以前，給大家看到我們的衝勁和進步。」梁兆華又直言喜歡代表香港打比賽，今次有主場球迷支持，令他有更大動力打好。

曾湛元 港隊內線靠晒卜聿揚（右）同惠龍兒。 蔡再懃 梁兆華