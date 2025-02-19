仙拿服刑被嘲似足球員暑假坐波監

網壇世界1哥仙拿被世界反興奮劑機構（WADA）判禁賽3個月，近日成為體壇話題，有球手批評停賽期太短，來自英國的博利更形容「猶如英超球員暑假期間被罰」，直指處罰毫無意義。

「我認為禁令實施時的背後，考慮到大量的利益價值，所以盡可能減低對仙拿及網壇的影響。」博利接受訪問時直言：「這個禁賽期終止日，正正是在羅馬大師賽前，即是仙拿能在家鄉復出比賽，正好讓他準備接下來的法國網球公開賽。」博利續稱：「我認為他不會失去任何排名積分，或世界第一的位置，這是一個耐人尋味的禁令，早前我跟一些人講過，就像英超球員在暑假休戰時被禁賽，這是一個困難的決定。」

沙華列夫：唔算真正處罰 除博利外，多位網壇名將亦紛紛發表意見，今年在澳網不敵仙拿獲亞軍的德國名將沙華列夫就直言：「這是一個詭異的情況，我覺得只有兩個選擇，如果你沒有錯，就不應該被罰，但如果你真的犯錯，那麽我覺得服用類固醇，3個月的禁賽根本不算是真正處罰。」曾3奪大滿貫的華連卡更表示：「不再相信這項運動是乾淨。」