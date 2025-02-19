女版咖喱下月現身學界精英賽

綽號「女版咖喱」的WNBA總冠軍級射手莎賓娜伊奈絲古（Sabrina），即將展開個人首次亞洲巡迴之旅。當中下月16日更會現身香港，體驗街頭籃球文化以及到訪學校，並出席「全港學界精英籃球賽」，趁機激勵下一代運動員。

去季助紐約自由人捧起隊史首座總冠軍的WNBA球星莎賓娜伊奈絲古，前年曾於明星賽3分賽，以27射25中打破NBA及WNBA的紀錄。上年更與「咖喱仔」史堤芬居里在全明星賽同場較量，鬥射3分球，最終僅以26比29落敗，因此獲「女版咖喱」美譽。

到訪本地兩間學校 莎賓娜伊奈絲古下月先到訪馬尼拉及廣州，香港則屬壓軸一站，預計她屆時會深入了解香港籃球文化，體驗街頭籃球之餘，並會到訪兩間學校，助同學們學習如何在日常生活和運動中突破障礙。此外她更會現身「全港學界精英籃球賽」，為各健兒打氣。

Sabrina亦對今次巡迴之旅大感期待：「很高興能近距離與年輕籃球員作互動，即使身在紐約，我也能感受到他們對這項運動的熱愛。我們屆時將互相激勵，一同付出努力實現夢想。」李浚湣報道