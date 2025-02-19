楊和首戰亞盃外：榮幸加入港籃大家庭

2025亞洲盃外圍賽明日（20日）及周日（23日）假荃灣體育館上演兩場賽事，港隊主場火併新西蘭和中華台北，即將首度為港隊披甲的楊和（Glen）直言目標只有勝利，並期望將比賽提升到另一個層次，亦希望球迷到場為港隊打氣。

楊和即將迎來首次為港隊披甲出戰國際賽，對此大感興奮：「我目前為止的人生，大部分時間都在香港，香港是我的歸宿，我的朋友和家人都在這裏，而且在港隊也有很多好友，我一直夢想能和他們一起奮戰。」楊和透露原本計劃在亞盃外第二輪上場，惟因護照問題未能趕上：「3個月前我終於獲得香港護照，這是一個漫長的過程，花了近兩年時間。未來兩場艱難的比賽，新西蘭和中華台北都相當優秀，不過我相信我們已經準備就緒，目標只有勝利！」

效法惠龍兒展現自我 事實上，楊和與港隊大部分成員早已認識，故不擔心磨合問題：「雖然要一些時間來適應，但老實說，我不像加入一支新球隊，Duncan（惠龍兒）及梁兆華等人我都非常了解，大家曾效力南華、灣區翼龍和香港東方，我和幾乎所有球員都有過一些化學作用，甚至感覺每個人都已經是朋友或家人！」

談及為港隊效力的動機，Glen回應道：「香港籃球給了我很多東西，也帶給我很多回憶，所以我選擇為香港披上戰衣。我很期待能像Duncan一樣，在國際賽場上展現自己，事實上他已經為港隊効力了很久，希望輪到我的時候我也能幫到忙，證明我們可以將比賽提升到另一個層次，並且為香港籃球贏得更多的尊重。」楊和更表示自己正處於球員生涯的巔峰期，希望在接下來的5至8年，能夠一直為港隊效力。圖、文：李章杰