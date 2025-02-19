卓林普籲入場盼享主場之利

世界前32好手下月雲集啟德 「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」於3月4至9日在啟德體藝館上演，世界頭32名好手均來港參賽，主辦單位昨日舉行記者會公布賽程，「世一」卓林普亦有現身，並回應記者提問，這位桌壇「準神」笑言近日愛上打邊爐，又盼望球迷踴躍入場，令他擁有「主場之利」。

香港自35年來首次舉行桌球職業排名賽，賽事獲「M」品牌認證，世界頭32名頂級好手，包括應屆世界冠軍奇倫威爾森、中國球王丁俊暉、沙比，以及經優秀人才入境計劃成為香港居民的卓林普及奧蘇里雲均會參戰，賽事總獎金達破紀錄的70萬鎊（約686萬港元），其中冠軍球手可獨攬18萬鎊。

愛上「打邊爐」遊山頂 卓林普是去年12月繼奧蘇里雲後成為另一「新香港人」，他昨在記者會回應傳媒提問，希望球迷入場，令他享受「主場之利」。已擁有30個排名賽冠軍的卓林普笑指成為香港居民後，在港參賽比參加世錦賽更緊張：「香港球迷出名投入，希望大家繼續支持我，令我猶如主場出擊，期望能令香港感到驕傲，如果可以能與奧蘇里雲在決賽交手，就更加美妙。」

當被主持人問及最喜愛的香港美食，「準神」表示最愛「打邊爐」及菠蘿包：「我最近愛上打邊爐，不過暫時不太慣食得太辣，此外亦鍾情菠蘿包，我亦愛到山頂遊覽，那裏的景色可能是世界上最美麗的風景。」「準神」又盼望桌球能在香港以至全球更加流行，希望日後有香港球手贏得世錦賽：「香港培養出幾位優秀的球手，例如Marco（傅家俊）和『安儀』（吳安儀），隨着桌球在香港日漸流行，將來都可以誕生世錦賽冠軍得主。」

桌總主席羅永聰：霸靚位要趁早 同日出席記者會的中國香港桌球總會主席羅永聰（Vincent）透露銷售情況，指4強及決賽日反應較熱烈，相信賽程公布後，會有更多市民購票，又指「霸靚位就要趁早」：「場地可容納4千至5千名觀眾，我們賣票時已事先聲明，部分位置的視角可能會被阻擋，價錢亦較其他座位便宜。香港球迷非常文明，懂得欣賞桌球，有信心即使有大批觀眾入場，都不會引起混亂。」對於桌球能否繼續獲體院精英資助，Vincent坦言未有進展：「政府3月中或開會作決定，大家仍在『望天打卦』，現時我們只能做好自己。」圖、文：鄧文滔

羅永聰（左） 啟德體育園啟德體藝館 本地球迷下月可欣賞「世一」風采。（Getty Images圖片）