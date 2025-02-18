獲港隊徵召赴土耳其 曾柏同︰要把握機會

香港女子足球代表隊明日（19日）將前往土耳其安塔利亞，出戰「Pink Ladies Youth」國際賽，當中外流港將曾柏同繼前年亞運後，重返港隊大軍。這名近日獲官宣轉投另一支加拿大半職業球隊伯納比的中場受訪時稱赴加發展後，要代表港隊上陣並非易事，自己賽前相當期待，會好好把握今次機會。

曾效力大埔的港腳曾柏同，早於2023年已離港赴加拿大讀書兼踢波，期間一直活躍於大學聯賽及當地的League 1。日前「柏同」獲League 1勁旅伯納比官宣加盟，這位中場表示：「學校季度在全國賽後便結束，多數球員都要自己尋找球會參加比賽。伯納比上季在聯賽取得第二名，自己欣賞它們的風格和踢法，今次對我來說是一個挑戰，希望能夠向不同隊友學習。」

參與地區聯賽Keep狀態 今年大學賽季早已完結，但「柏同」透露自去年11月起，自己一直參與當地地區聯賽，直言不太擔心狀態問題。為備戰「Pink Ladies Youth」國際賽，「柏同」上周末經已返港，對於有望繼前年亞運後，再次代表港隊上陣，她表示相當期待：「在外國踢球後，再次代表港隊變得更加不易，恰好學校放假，所以可以回香港與大隊訓練，然後一起前往土耳其。感激能有這個機會再次為香港出戰，我會好好把握！」