半馬跑入57分基普利莫史上第一人

於周日舉行的西班牙「巴塞隆拿馬拉松」中，烏干達長跑名將基普利莫以打破世界紀錄的56分42秒衝線，成為史上首位在57分鐘內完成半馬的跑手。

24歲的東奧銅牌得主基普利莫於今屆「巴塞隆拿馬拉松」，以每公里2分41秒的配速完成半馬項目賽事，最後憑56分42秒的成績刷新世界紀錄，以快近48秒的時間，超越埃塞俄比亞跑手卡加爾查去年10月在華倫西亞馬拉松創下的57分30秒紀錄。

山西利和破20公里競走世績 賽後接受訪問時他表示：「我對今天的表現感到非常興奮！我希望能有一場精彩的比賽，但沒想到能打破世界紀錄。我在前兩公里領先，想要拉開與對手的距離。隨着公里數的增加，當我看到自己保持着紀錄的配速時，我告訴自己無論多麼艱難，都必須堅持下去。」基普利莫透露將出戰4月倫敦馬拉松，屆時將首次挑戰全馬賽事。

另一邊廂，同日舉行的日本田徑錦標賽20公里競走比賽中，日本選手山西利和以1小時16分10秒的成績，打破此前由鈴木雄介於2015年國際田徑總會競走挑戰賽中，創下的1小時16分36秒的世界紀錄。