希路爆冷首封三分王

同日上演的「三分王」對決，力爭3連霸的公鹿列拿特首輪出局，勇士射手布迪希特於首輪狂轟31分，追平史堤芬居里的紀錄，惟決賽以1分之微不敵熱火新星希路（圖），令後者首封「三分王」。

布迪希特首輪平「咖喱」紀錄 今屆賽事共8位球星參戰，包括上兩屆王者列拿特，首輪布迪希特演出神勇、轟出全場最高的31分，追平「咖喱」史堤芬居里紀錄，至於壓軸上場的列拿特僅獲18分，提早出局無緣3連霸。決賽由希路、加蘭及布迪希特爭冠，先登場的希路交出24分，隨後加蘭射入19分，確認無緣爭冠，壓軸的布迪希特手感不如首輪，最終以23分完成，令希路以1分之差榮膺「三分王」，他賽後直言奪冠有幸運成分。

至於技術挑戰賽，馬刺「最萌身高差」組合基斯保羅和雲班耶馬最快完成挑戰，但兩人利用賽制漏洞，在投籃階段故意亂丟，最終被大會取消資格，並由米切爾和莫比利補上奪冠。雲班耶馬賽後表示「鑽漏洞」是自己的想法，又笑言這是一個「妙計」，不會因此而後悔。