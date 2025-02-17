憑創意締造歷史麥卡林入樽賽3連霸

身高僅1米88、現效力魔術的麥卡林，再次成為NBA全明星入樽賽主角！這位獲球迷譽為「拯救入樽賽的男人」的球星，昨日於勇士主場大通中心再度出戰入樽賽，以4次滿分的完美表現勇冠全場，首度達成「入樽王」3連霸壯舉，其中一記飛越汽車鋤樽更足以載入史冊！

複製經典飛越汽車 麥卡林首個表演就技驚四座，複製格芬2011年飛越汽車鋤樽的經典動作，更進一步雙手背身入樽，引爆全場氣氛，5位評審一致打出50分滿分。其後他的兩個動作再獲滿分，包括利用梯子及協力者持球的一次左右手同時入樽，震懾全場觀眾，同時令其餘參賽者形同路人，僅馬刺新秀Stephon Castle勉強能與其抗衡。麥卡林勝在招式百變，最後一輪直接飛過身高2米11的騎士前鋒莫比利，再以拉桿動作將籃球碰框後雙手鋤樽，終以4次滿分的完美姿態，成為史無前例「入樽王」3連霸。

麥卡林的「瘋狂演出」亦牽動多位球星神經，從未參加過入樽賽的莫蘭在社交媒體表示：「麥卡林可能會讓我決定來灌籃。」此外「字母哥」安迪杜甘普亦自告奮勇回應「你參加我就參加」，若然成事無疑令近年成為「雞肋」的入樽賽重拾星味。

麥卡林賽前曾表示今屆是最後一次參賽，並稱「招數總有一日用盡」，但他捧盃後隨即改口：「如果大家真的想我回來，我會再考慮，如果莫蘭向我挑戰，我會做足準備一決高下。」