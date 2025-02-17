評球員外流伍健：回報要合理

傑志是役反勝港會，賽後會長伍健笑言帶點幸運成分：「港會打得好好，贏到係有啲運仔，始終球隊多傷兵，最緊要攞走3分。」今季聯賽改踢3循環，季初表現未如理想的「藍鳥」，4連勝後已升至次席，伍健承認新賽制有利球隊爭標：「3循環有利季初唔順嘅球隊，今季傑志正正係咁，所以可以咁講，係對我哋有幫助。」

此外提到余在言、吳宇㬢及李小恆等早前紛紛北上發展，被問到會否盼望球隊有人外流，伍健直言「唔希望」，又強調要有足夠轉會費才放人：「轉會係足球一個現象，冇得話你想唔想，但轉會費係要合理。好似陳晉一我哋花咗好多精神同金錢送佢去西班牙，所以如果對方想低價簽，都唔使傾。要研究吓點攞到平衡，唔係香港足球就好蝕底，不停被人攞晒球員，又收唔到足夠轉會費，咁點樣畀番多啲糧同獎金球員。」